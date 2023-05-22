ميسي يقود الأرجنتين في مباراة ودية بالصين

الوكيل الإخباري - سيقود ليونيل ميسي صفوف الأرجنتين بطلة العالم في مباراة ودية أمام أستراليا الشهر المقبل في بكين، في زيارته الأولى للصين خلال 6 سنوات، وسط توقعات بتدفق هائل على شراء التذاكر.



وقالت سفارة الأرجنتين في الصين -اليوم الاثنين- إن القائد ميسي سيخوض اللقاء أمام أستراليا يوم 15 يونيو/حزيران المقبل خلال عودته إلى الصين لأول مرة منذ 2017.



وأكد الاتحاد الأسترالي في بيان تكرار المواجهة بين المنتخبين بعد فوز الأرجنتين 2-1 في دور 16 بكأس العالم العام الماضي قبل أن يكمل ميسي ورفاقه الطريق نحو اللقب في قطر بنجاح.



وتتصدر الأرجنتين التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما تحتل أستراليا المركز 29.



وستكون هذه الزيارة السابعة لميسي (35 عاما) إلى الصين، وتأتي وسط غموض حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.



وذكر مصدر مقرب من اللاعب -لوكالة رويترز- أنه تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إليه في الموسم المقبل.



ونال ميسي استقبالا حافلا في زياراته السابقة إلى الصين التي تحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة رغم تعثر المنتخب الوطني للرجال.



ومنذ زيارة ميسي الأولى للصين عام 2005 لعب مع الأرجنتين وفريقه السابق برشلونة مباريات ودية هناك.



وأصبحت المباراة حديث وسائل التواصل على الإنترنت في الصين إذ يتوق كثير من المشجعين لحضور اللقاء.



وبدد ميسي الشكوك حول اعتزاله الدولي بعد التتويج بكأس العالم وسجل هدفا في الفوز 2-صفر على بنما، وأحرز ثلاثية في فوز ساحق 7-صفر على كوراساو وديا وسط أجواء احتفالية بين جماهير الأرجنتين مارس/آذار الماضي.



وتستعد أستراليا للعودة إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا مطلع 2024، ومن المنتظر أن تخوض مباراة ودية أخرى أمام إنجلترا في ويمبلي أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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