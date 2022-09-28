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الأربعاء، 28-09-2022 10:50 ص

ميسي يقود الأرجنتين لتخطي جامايكا وديا

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الوكيل الإخباري - قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على جامايكا 3-0، الأربعاء، في نيوجيرسي بالولايات المتحدة ضمن تحضيرات منتخب التانغو لنهائيات مونديال قطر 2022.

وافتتحت الأرجنتين الثلاثية في الدقيقة 13 عبر خوليان ألفاريز الذي وضع الكرة بهدوء في الشباك من مدى قريب.

وشارك ميسي في الدقيقة 56، إذ كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا قبل المباراة، ليسجل هدفه الأول عندما تخطى العديد من المدافعين وهز الشباك بتسديدة قوية قبل أربع دقائق من النهاية.

وأضاف هدفه الثاني بعدها بثلاث دقائق من ركلة حرة ليمدد مسيرة الأرجنتين الخالية من الهزيمة إلى 35 مباراة متتالية.

ويتطلع ميسي، الذي سجل هدفين أيضا في الفوز 3-0 على هندوراس في ميامي، الجمعة الماضي، لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة والأولى منذ عام 1986.

يذكر أن الأرجنتين ستخوض مواجهة أمام الإمارات في 16 نوفمبر المقبل قبل بدء مشوارها في البطولة بمواجهة السعودية في 22 من الشهر ذاته.

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