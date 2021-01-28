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الخميس، 28-01-2021 12:09 م

ميسي ينفرد بإنجاز لأول مرة في برشلونة

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الوكيل الإخباري _ واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة تسجيل الأرقام القياسية، وذلك بعد الهدف المهم الذي أحرزه في شباك رايو فاييكانو، خلال المباراة التي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة مهدداً بالإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا في مفاجأة جديدة، حيث تقدم رايو فاييكانو بهدف نظيف بحلول الدقيقة 63 عن طريق فيران توريس، لكن ليونيل ميسي أنقذ الموقف وسجل هدف التعادل بعد 6 دقائق فقط، مستغلاً تمريرة زميله أنتوان جريزمان التي وضعته أمام المرمى الخالي.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 15 هدفاً في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، بواقع 11 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وأخيراً هدف وحيد في كأس الملك.

وبحسب شبكة أوبتا العالمية، تمكن ميسي من تسجيل 15 هدفاً على الأقل بقميص برشلونة في كل موسم من مواسمه الخمسة عشر الأخيرة، ابتداءً من موسم 2006-2007 الذي أحرز خلاله 17 هدفاً، وانتهاءً بالموسم الحالي، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني تحقيقه.

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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