ميسي ينقذ إنتر ميامي في مدينة النجوم

الوكيل الإخباري - قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، لتعادل صعب بنتيجة 1-1 أمام لوس أنجلوس جالاكسي، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الأمريكي لكرة القدم.



وسيطر جالاكسي على جزء كبير من المباراة بفضل نجمه ريكي بويج، زميل ميسي السابق في برشلونة، وكذلك جوسيف بينستيل.



وتقدم جالاكسي عبر ديان يوفيليتش في الدقيقة 75، لكن ميسي كان في الموعد، وأنقذ فريقه من الهزيمة بفضل هدفه في الدقيقة (90+2) بفضل تمريرة من ألبا.



وكان النجم الأرجنتيني قريبا من تحقيق الريمونتادا من تسديدة خطيرة، لكن الكرة ذهبت إلى المدرجات.



وكانت هذه هي المرة الثانية لميسي أن يلعب في "مدينة النجوم"، حيث امتلأ ملعب ديجنيتي هيلث سبورتس بارك، بالمشجعين، لترفع المباراة شعار "لا توجد تذاكر".



وتابع المباراة من المدرجات، ديفيد بيكهام، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والممثل إدوارد نورتون.

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