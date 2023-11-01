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الأربعاء، 01-11-2023 12:10 م

ميسي يهاجم جيرارد روميرو عقب حفل الكرة الذهبية (صورة)

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الوكيل الإخباري - اتهم ليونيل ميسي، الصحفي الإسباني الشهير والمقرب من نادي برشلونة جيرارد روميرو، بالكذب، بعد نشر الأخير خبرا عن اجتماع النجم الأرجنتيني مع رئيس "البارسا" على هامش حفل الكرة الذهبية.

وتواجد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أمس الاثنين، في الحفل الذي شهد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، وفوز فريق برشلونة للسيدات بجائزة أفضل فريق، كما فازت لاعبة برشلونة أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية للسيدات.

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وزعم روميرو، أن ميسي الذي توترت علاقته مع لابورتا منذ رحيل الأرجنتيني "مكرها" عن برشلونة في العام 2021، اجتمع مع رئيسه السابق في "البارسا" على هامش حفل الكرة الذهبية وقام الرئيس بشكر ميسي على كلماته، وبحثا عن الطريقة الأفضل لتكريم اللاعب مستقبلا في ملعب "كامب " معقل نادي برشلونة.

 

 

ولكن ميسي نفى هذا الأمر، حيث أعاد نشر تدوينة الصحفي الإسباني عبر خاصية القصص على حسابه في منصة "إنستغرام" وكتب: "أنت تكذب.. مرة أخرى".

وقام روميرو على الفور بتقديم اعتذار عما كتبه، 
مدعيا أنه حصل على معلومات كاذبة، وقال إنه تعرض للخداع بشأن شيء يتعلق بميسي مرة أخرى.

ولدى ميسي وروميرو تاريخ طويل من الشد والجذب، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية عندما كان "البرغوث" يلعب في باريس سان جيرمان قبل انتقاله في الصيف الماضي لإنتر ميامي.

وحينها أفاد روميرو بأن أحد أبناء ميسي قضى "وقتا سيئا للغاية" في باريس، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيام زوجته وأطفاله ببذل "جهد لا يصدق" من أجل عودة ليو إلى برشلونة.

هذا التقرير أزعج ميسي بشدة وطالب روميرو بحذفه.

يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب مشاكل مالية وقيود قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بسقف رواتب اللاعبين، لينضم "ليو" لباريس سان جيرمان وبعد موسمين في باريس التحق في الصيف الماضي بفريقه الحالي إنتر ميامي.

 

 

ملاعب 

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