ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب

الوكيل الإخباري - تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بالعزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل في حصيلة غير نهائية.



وكتب ميسي عبر خاصية "استوري" على حسابه في "إنستغرام": "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب".

اضافة اعلان





وأضاف أسطورة الكرة الأرجنتينية: "كل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة التي وقعت في المغرب".





وكان ميسي، قد غاب عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه إنتر ميامي على ضيفه سبورتينغ كنساس سيتي 3-2 اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية.

ملاعب