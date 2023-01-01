ميسي يوجه رسالة لعشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد

الوكيل الإخباري - وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رسالة لجميع عشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد 2023.



وقال ليونيل ميسي في رسالته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: "ينتهي عام لن أنساه أبدا.. أصبح الحلم الذي سعيت إليه دائما حقيقة.. لكن هذا لن يكون ذا قيمة لولا حقيقة أنني أشاركه مع عائلة رائعة، وأفضل ما يمكن أن يحصل عليه، وبعض الأصدقاء الذين يدعمونني دائما ولم يسمحوا لي بالبقاء في الأرضية في كل مرة أسقط فيها".



وأضاف: "أريد أيضا أن يكون لدي ذاكرة خاصة جدا لجميع الأشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني، إنه لأمر رائع أن أكون قادرا على مشاركة هذا المسار معكم جميعا".



وواصل: "سيكون من المستحيل الوصول إلى حيث وصلت دون الكثير من التشجيع الذي تلقيته من جميع الناس في بلدي وكذلك من باريس وبرشلونة والعديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها المودة".



وختم: "آمل أن يكون هذا العام أيضا رائعا للجميع وأتمنى لكم كل الصحة والقوة لمواصلة السعادة في عام 2023، عناق كبير للجميع".



وكان ليونيل ميسي قد حقق كأس العالم مع منتخب الأرجنتين على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.





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