الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

تقرير اقتصادي عالمي: أسعار الحديد والصلب والألومنيوم ستشهد انخفاضاً في 2023

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

كيف ستكون مبيعات السيارات الكهربائية في 2023 ؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يوضح

بلدية الوسطية تباشر بتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

المناطق الحرة: عطاء بمليون دينار لتركيب نظام مراقبة

مع أول العام.. تراجع أسعار الوقود في الإمارات

الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان

التعامل مع 1213 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

حوالي 170 قتيلا حصيلة القصف الأوكراني لجمهورية لوغانسك عام 2022

الأحد، 01-01-2023 12:10 م

ميسي يوجه رسالة لعشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد

1202319149477590793


الوكيل الإخباري -  وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رسالة لجميع عشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد 2023.

وقال ليونيل ميسي في رسالته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: "ينتهي عام لن أنساه أبدا.. أصبح الحلم الذي سعيت إليه دائما حقيقة.. لكن هذا لن يكون ذا قيمة لولا حقيقة أنني أشاركه مع عائلة رائعة، وأفضل ما يمكن أن يحصل عليه، وبعض الأصدقاء الذين يدعمونني دائما ولم يسمحوا لي بالبقاء في الأرضية في كل مرة أسقط فيها".

وأضاف: "أريد أيضا أن يكون لدي ذاكرة خاصة جدا لجميع الأشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني، إنه لأمر رائع أن أكون قادرا على مشاركة هذا المسار معكم جميعا".

وواصل: "سيكون من المستحيل الوصول إلى حيث وصلت دون الكثير من التشجيع الذي تلقيته من جميع الناس في بلدي وكذلك من باريس وبرشلونة والعديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها المودة".

وختم: "آمل أن يكون هذا العام أيضا رائعا للجميع وأتمنى لكم كل الصحة والقوة لمواصلة السعادة في عام 2023، عناق كبير للجميع".

وكان ليونيل ميسي قد حقق كأس العالم مع منتخب الأرجنتين على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023111835757583447

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

1202319745765456532

أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال الدون للنصر السعودي

120231969484041110

السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

1202319318707105824

صحيفة سعودية تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

1220223115159656341310

بيع كرة قدم وقع عليها بيليه مقابل 20 ألف جنيه إسترليني

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022

أخبار متعلقة
12202231114920163541921

جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع ميسي

12202218234447959282031

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

12202218184948938731553

ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم

12202214104616196953788

ميسي وأساطير الأرجنتين يكشفون سبب وصولهم لنهائي كأس العالم

122022149335292412570

بطائرة الهليكوبتر .. ميسي يحلق في السماء (فيديو)

12202249409500204485

ماذا قال ميسي بعد فوز الأرجنتين على أستراليا والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022؟