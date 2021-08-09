ميسي يودع برشلونة بالدموع (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أنس عشاودع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فريقه برشلونة بالدموع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد، حيث مر اللاعب بلحظات عاطفية رفقة عائلته ونجوم الفريق ممثلي الصحافة الإسبانية والعالمية، مؤكدا صعوبة الحديث عن السنوات الطويلة التي قضاها في النادي الكاتلوني، خصوصا وأنه لم يكن مستعد للرحيل على عكس الموسم الماضي.وقال ميسي في المؤتمر الصحفي أن حياته كانت رائعة على المستوى الرياضي والشخصي، وأنه لم يتوقع أن تأتي للحظة الوداع التي وعد أبناءه الأرجنتينيين والكاتلونيين بأنه سيعود لهذه المدينة مستقبل، وتابع : " ترعرعت هنا، بتقاليد النادي كنت أسمع الجماهير وهتافهم باسمي، تمنيت وداعهم بالشكل الصحيح، ولكن "كورونا" منعني من ذلك، شعرت بحبهم وبادلتهم ذلك".وأضاف : " كل شيء كان جاهز للتوقيع، لا أًصدق أنني سأرحل عن النادي وسأغير حياتي، الآن سأبدأ من الصفر، سأقوم بتغيير كبير وصعب، يجب أن نتفهم الوضع، باريس من الخيرات المتاحة، وليس هناك شيء مؤكد".