السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 02:01 م

ميلان ضيفا ثقيلا على أودينيزى في الدوري الإيطالي الليلة

320231811219643115270


الوكيل الإخباري -  يحل فريق ميلان الإيطالي، ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة أودينيزي ضد ميلان، في تمام الحادي عشر إلا ربع من مساء اليوم، على ملعب " الفريولي"، في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، حصدها من 26 مباراة، فاز فى 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل 43 هدفاً وتلقى 33.

وتعادل فريق ميلان مؤخرا ضد ساليرنيتانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2022-2023.


وواصل الروسونيرى، بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، تقديم نتائج مخيبة في الكالتشيو بعدما سقط أمام فيورنتينا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي" معقل الفيولا، ضمن قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتأهل ميلان مؤخرا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه فريق توتنهام الإنجليزي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "توتنهام"، في إياب دور الـ 16 من المسابقة بالموسم الحالي 2022 – 2023.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202318152157231303321

محترف الأهلي المصري يفسخ عقده ويرحل لسبب مثير

3202318155244219735783

الهلال السعودي يواجه الاتفاق في غياب دياز

320231813203633788200

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يلتقي نظيره الهندي غدا

3202318111230844505967

إدارة الفيصلي تؤكد إنهاء متطلبات الرخصة الآسيوية

3202318112613278953488

مادة خطيرة تتسبب في إغماء الجماهير بالدوري الألماني

3202318112750204654570

النصر يستضيف أبها في الدوري السعودي.. والهلال يواجه الاتفاق الليلة

أخبار متعلقة
320231212626727397430

يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بحثاً عن العودة للانتصارات في الدوري الإيطالي

2202318142027307162607

رغبة نيمار تخالف التوقعات بشأن مصيره

2202318151544519685564

بايرن ميونيخ يكشف موعد عودة ساديو ماني

2202318124413769134911

تشيلسي يودع أتسو برسالة أخيرة

22023189189655400409

رسميا.. برشلونة يكمل صفقة الـ18 ثانية بعد 17 يوما!

220231885830106209820 (1)

شيخ قطري يقدم عرضا رسميا لشراء مانشستر يونايتد