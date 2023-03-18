ميلان ضيفا ثقيلا على أودينيزى في الدوري الإيطالي الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان الإيطالي، ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي 2022-2023.



ومن المقرر أن تقام مباراة أودينيزي ضد ميلان، في تمام الحادي عشر إلا ربع من مساء اليوم، على ملعب " الفريولي"، في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، حصدها من 26 مباراة، فاز فى 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل 43 هدفاً وتلقى 33.



وتعادل فريق ميلان مؤخرا ضد ساليرنيتانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2022-2023.





وواصل الروسونيرى، بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، تقديم نتائج مخيبة في الكالتشيو بعدما سقط أمام فيورنتينا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي" معقل الفيولا، ضمن قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.



وتأهل ميلان مؤخرا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه فريق توتنهام الإنجليزي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "توتنهام"، في إياب دور الـ 16 من المسابقة بالموسم الحالي 2022 – 2023.

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