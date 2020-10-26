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الإثنين، 26-10-2020 02:36 م

ميلان يؤكد إصابة دوناروما بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _  أكّد نادي ميلان ان حارسه جيانلويجي دوناروما مصابا بفيروس كورونا.

وأعلن النادي اصابة زميله النرويجي بيتر هوجي، وثلاثة أعضاء من الجهاز الفني، وبالتالي لن يلعب دوناروما في مباراة ميلان وروما ليلة الاثنين على ملعب سان سيرو، في ختام الجولة الخامسة من بطولة الدوري الايطالي، كذلك هوجي.

وأشار النادي إلى ان جميع الأعضاء لا يشعرون بعوارض، وسيتلزمون الحجر الصحي.

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المصدر : ملاعب

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