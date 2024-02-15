ميلان يتحدى رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

الوكيل الإخباري - يستضيف ميلان الإيطالي نظيره فريق رين الفرنسي، في مواجهة مثيرة مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024.



ويستقبل استاد سان سيرو، مواجهة ميلان ضد رين الفرنسي، في تمام الساعة الحادي عشرة مساء اليوم.



وانتقل ميلان إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المجموعة التي ضمت نيوكاسل وبوروسيا دورتموند وباريس.



فيما جاء رين في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، خلف فياريال المتصدر 13 نقطة.



ويدخل ميلان صاحب الملعب والجمهور المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في آخر مبارتين بالدوري الإيطالي على فروسينوني 3 / 2 ونابولي 1 / صفر.



ويسعى ميلان إلى الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مهمة الإياب على ملعب رين في فرنسا الأسبوع المقبل حتى يخطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.



وعلى الجانب الاخر، يتحدي جوليان ستيفان، المدير الفني لفريق رين، العملاق الايطالي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة سواء بالفوز أو التعادل على اقل تقدير على أمل تحقيق المفاجأة والتأهل للدور القادم.



ويطارد رين الفرنسي رقم سلبي في إيطاليا، حيث خسر الفريق الفرنسي مبارياته الثلاثة التي لعبها أمام منافسين من الدوري الإيطالي، وتلقى هدفين في كل مباراة.



ويتنافس 16 فريقا على 8 بطاقات متبقية لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، حيث يشهد الدور الإقصائى مواجهات بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وبين الفرق التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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