الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

حزب الله: استهدفنا بصاروخ فلق ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

"رايان إير" تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

هل الهزة الأرضية التي سجلت في البحر الأحمر اليوم لها علاقة بالمناورات العسكرية؟ .. مرصد الزلازل يجيب

مسؤول أممي يحذر من احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر

توضيح حول تأجيل سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

صحة غزة: 28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح

الخميس، 15-02-2024 02:35 م

ميلان يتحدى رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

220241510259202893199


الوكيل الإخباري - يستضيف ميلان الإيطالي نظيره فريق رين الفرنسي، في مواجهة مثيرة مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024.

ويستقبل استاد سان سيرو، مواجهة ميلان ضد رين الفرنسي، في تمام الساعة الحادي عشرة مساء اليوم.

وانتقل ميلان إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المجموعة التي ضمت نيوكاسل وبوروسيا دورتموند وباريس. 

فيما جاء رين في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، خلف فياريال المتصدر 13 نقطة.

ويدخل ميلان صاحب الملعب والجمهور المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في آخر مبارتين بالدوري الإيطالي على فروسينوني 3 / 2 ونابولي 1 / صفر.

ويسعى ميلان إلى الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مهمة الإياب على ملعب رين في فرنسا الأسبوع المقبل حتى يخطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.

وعلى الجانب الاخر، يتحدي جوليان ستيفان، المدير الفني لفريق رين، العملاق الايطالي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة سواء بالفوز أو التعادل على اقل تقدير على أمل تحقيق المفاجأة والتأهل للدور القادم.

ويطارد رين الفرنسي رقم سلبي في إيطاليا، حيث خسر الفريق الفرنسي مبارياته الثلاثة التي لعبها أمام منافسين من الدوري الإيطالي، وتلقى هدفين في كل مباراة.

ويتنافس 16 فريقا على 8 بطاقات متبقية لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، حيث يشهد الدور الإقصائى مواجهات بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وبين الفرق التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202415105030130288093

ليفربول يتلقى صفعة قوية قبل نهائي كأس الرابطة

2202415104633896909536

بعد الفوز على الفيحاء.. رونالدو يكشف عما يميز النصر السعودي

220241510399881020878

حرمان مشجع إيفرتون 3 سنوات بسبب السخرية من محمد صلاح

2202415103346514218820

ياسين بونو يحسم مشاركته أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

2202415103118563250393

مواجهة ثأرية بين روما وفينورد في الدوري الأوروبي

منتخب-نشامى-وطني

قفزة كبيرة لمنتخب النشامى على تصنيف الفيفا بعد حلوله وصيفاً لآسيا – تفاصيل

أخبار متعلقة
1202418113911202795296

تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

1202418112621258653017

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1202418102818424855132 (1)

فينيسيوس يتوسط لحسم صفقة ريال مدريد

120241813205195275793

ريال مدريد يقطع الطريق على بنزيما

120241711127826010768

الوحدات يفسخ عقد سلامة عيد

120241712936322882355

منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 أمام تنزانيا الليلة