ميلان يتخذ قرارا وقائيا في موقعة إنتر الأوروبية

الوكيل الإخباري - بات البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، قريبا من الغياب عن موقعة إنتر ميلان، المقررة الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأصيب لياو في عضلات الفخذ، بعد مرور 10 دقائق فقط من مواجهة لاتسيو السبت الماضي، ليخرج من الملعب متأثرا بإصابته.



وقال الروسونيري في بيان: "خضع رافائيل لياو لاختبارات طبية، أظهرت معاناته لياو من استطالة في عضلة المقرب الطويلة بالفخذ الأيمن، وستخضع حالة اللاعب للمراقبة يوما بعد يوم".



ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن لياو مستبعد من موقعة إنتر المقبلة، بالإضافة إلى مباراة سبيزيا في الدوري المحلي.



وسيعمل الجهاز الطبي لميلان على تجهيز اللاعب البرتغالي، للمشاركة في لقاء الإياب ضد إنتر الأسبوع المقبل.



أما صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فأكدت أن لياو لم يعد يشعر بأي ألم، لكن التعافي من الإصابة العضلية من الصعب أن يتم خلال 4 أيام فقط.



وأشارت إلى أن القرار النهائي بشأن موقف لياو، سيتخذ مساء غدا الثلاثاء أو صباح الأربعاء المقبل، لكن ميلان يرفض المخاطرة بإشراك اللاعب في لقاء الذهاب، خوفا من خسارته في موقعة الإياب.

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