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الأحد، 21-05-2023 03:34 م

ميلان يجهز 30 مليونا لضم لاعب ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يسعى نادي ميلان للحصول على خدمات أحد اللاعبين الذين لديهم عقد مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ويلعب الإسباني إبراهيم دياز مع ميلان على سبيل الإعارة منذ 3 مواسم، قادما من صفوف ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان، تواصل مع ريال مدريد وأبلغه بنية الروسونيري شراء عقد إبراهيم دياز بمقابل يقترب من 30 مليون يورو.

يذكر أن ميلان لديه حق شراء دياز مقابل 22 مليون يورو، لكن ريال مدريد لديه الحق في إعادة شراء اللاعب مقابل 27 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لم يحدد مصير دياز بعد، ويعتقد أنه من المبكر اتخاذ قرار نهائي الآن.

وذكرت أن القرار سيعتمد أيضًا على رغبة دياز، إذا كان يفضل البقاء مع ميلان، أو العودة والبحث عن دقائق للمشاركة رفقة ريال مدريد.

وكشفت أن والد دياز سيجتمع مع مسؤولي الريال، لمعرفة موقفهم من عودة اللاعب، وإذا كان سيدخل قائمة الفريق أم أن النادي الملكي ينوي استعادته ثم إعادة بيعه لمن يدفع أعلى سعر في الصيف.

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