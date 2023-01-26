ميلان يخسر نجمه في ديربي الغضب

الوكيل الإخباري - خسر ميلان جهود أحد لاعبيه البارزين خلال استعداده لمواجهة إنتر، بعد 10 أيام، في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي، ضمن منافسات الأسبوع 21.



وكان الإنجليزي فيكايو توموري، مدافع ميلان، تعرض لإصابة قوية خلال خسارة ميلان أمام لاتسيو برباعية نظيفة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.



ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة توموري من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، ومن المتوقع أن يضظر للغياب عن المباريات لعدة أسابيع.



ويحتل ميلان وصافة ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف فريق نابولي صاحب الصدارة.. فيما يحتل إنتر المركز الرابع برصيد 37 نقطة.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تلقى ميلان 4 أهداف في مباراة واحدة (عقب الخسارة أمام لاتسيو)، دون أن يسجل أي هدف للمرة الأولى منذ 4 سنوات.

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