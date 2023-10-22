ميلان يستضيف يوفنتوس اليوم في صراع القمة بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ميلان نظيره يوفنتوس في موقعة كروية مثيرة مساء اليوم، الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.



ويحتضن ملعب استاد جوزيبي مياتسا "سان سيرو" مباراة ميلان ويوفنتوس، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد .



ويملك ميلان 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعها من 8 مباريات، ويسعى الروسونيري لتحقيق الفوز على البيانكونيري من أجل مواصلة التمسك بصدارة المسابقة في ظل المنافسة الشرسة مع الإنتر.



فيما يملك يوفنتوس رصيد 17 نقطة جمعها من نفس عدد المباريات، وسيحاول فريق السيدة العجوز خطف الثلاث نقاط من النادي اللومباردي لمواصلة الصعود نحو الصدارة.



يسير ميلان بخطى ثابتة خلال مشواره بالدوري المحلي، فمنذ خسارته القاسية على ملعب إنتر ميلان 5-1 في مواجهة الديربي الشهر الماضي، سجل الفريق أربعة انتصارات متتالية على حساب فيرونا وكالياري ولاتسيو وجنوا، لكن في المقابل لا تبدو مسيرته الأوروبية في أفضل حال، حيث بدأ مشواره في دوري الأبطال بالتعادل سلبيا مع كل من نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، كما تنتظره مواجهة صعبة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء.



وفى الجولة الماضية حقق فريق ميلان فوزًا صعبًا على جنوى بهدف نظيف بالجولة الماضية، في مباراة تألق فيها المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي حرس عرين الروسونيري بعد طرد الحارس ماينان، وأنقذ مرمي فريقه من إنفراد مؤكد.



ويعاني ميلان من غيابات عدة في صفوفه بداعي الإيقاف أو الإصابة أبرزها لحارس مرماه الفرنسي الدولي مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه الأخيرة ضد جنوا قبل نافذة التوقف الدولي، كما أصيب الحارس الاحتياطي ماركو سبورتييلو الخميس في ربلة الساق وسيغيب نحو شهر عن الملاعب.



بالتالي يبدو مدرب ميلان ستيفان بيولي مضطراً لإشراك الحارس الثالث المخضرم أنتونيو ميرانتي (40 عاماً) بين الخشبات الثلاث.



فيما يتطلع يوفنتوس إلي إحراج ميلان على ملعبه وأمام جماهيره، والخروج بالثلاث نقاط من أجل المنافسة على القمة.



وأفادت تقارير بأن نجم خط الوسط السابق ساندرو تونالي (مع نيوكاسل الإنجليزي حالياً) راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعباً في صفوف الأخير، في حين أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب نفسه، وذلك بعد إقرار صاحب الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.



وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن حُسم منها خمسة أشهر على أن تستخدم في خطة علاج من الإدمان على القمار.



وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت إلى استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي.



بالنسبة إلى يوفنتوس، فانها ثاني ضربة يتعرّض لها هذا الموسم بعد أسابيع فقط من إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوجبا بسبب انتهاكات المنشطات.



وتعود آخر مباراة شارك فيها ميرانتي أساسياً إلى إبريل عام 2021 عندما كان يدافع عن ألوان نادي روما.



كما يغيب الظهير الأيسر الفرنسي الدولي تيو هرنانديز.



وبحسب حساب رابطة الكالتشيو على موقع تويتر، يمكن أن تشهد المباراة مشاركة أربعة لاعبين دوليين أمريكيين في قمة الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس ، أكثر من أي مباراة سابقة في تاريخ المسابقة.

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