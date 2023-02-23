ميلان يستهدف صفقة مجانية من برشلونة

الوكيل الإخباري - يسعى ميلان لإبرام صفقة من برشلونة، لتدعيم مركز قلب الدفاع، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.



ويستهدف الروسونيري التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة والمُعار لصفوف ليتشي، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.



وأضاف التقرير "يتابع باولو مالديني المدير التقني لميلان وفريدريك ماسارا المدير الرياضي، أومتيتي عن كثب، وينتظران أن يحل الفرنسي وضعه التعاقدي مع برشلونة".



وأشار الموقع إلى أن ميلان يريد أن يفسخ أومتيتي عقده مع برشلونة ليتم التعاقد معه مجانا.



وشارك أومتيتي في 12 مباراة بقميص ليتشي، ولعب 10 من آخر 11 مواجهة للفريق بعد عودة المنافسات عقب نهائيات مونديال قطر.



وكان الغياب الوحيد عن اللقاء الأخير ضد أتالانتا بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

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