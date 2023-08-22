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الثلاثاء، 22-08-2023 01:09 م

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

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الوكيل الإخباري - قاد الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيك، فريقه الجديد ميلان إلى الفوز خارج ملعبه على جاره بولونيا بهدفين نظيفين، الاثنين، في ختام المرحلة الأولى من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وقام بوليسيك المنضم لميلان هذا الصيف قادما من تشيلسي الإنجليزي، بتمرير الكرة الأمامية التي أدت إلى افتتاح المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل لميلان بعد مرور 11 دقيقة، قبل أن يضيف بوليسيك بنفسه الهدف الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة إثر تمريرة من جيرو زميله السابق في تشيلسي.

وضغط بولونيا، الذي يشرف عليه الإيطالي الدولي السابق تياغو موتا، في الشوط الثاني لكن حارس ميلان الفرنسي الدولي مايك مانيان أنقذ أبرز فرصة لأصحاب الأرض عندما تصدى لمحاولة ميشال إيبيشر من مسافة قريبة.

ويعتبر بوليسيك واحدا من ثمانية لاعبين جدد تعاقد معهم ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن تخلى عن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ساندرو تونالي لصالح نيوكاسل الإنجليزي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 64 مليون يورو.

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