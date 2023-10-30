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الإثنين، 30-10-2023 01:46 م

ميلان يفرط في الفوز على نابولي بعد مباراة مثيرة

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الوكيل الإخباري - فرط نادي ميلان في الفوز على مضيفه وحامل اللقب نادي نابولي واكتفى بالتعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة أقيمت الأحد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وبغياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن لإصابته، لم يستفد نابولي من مؤازرة جماهيره كي يثأر من ميلانو في أول مواجهة بين الفريقين منذ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين فاز "الروسونيري" ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 1-1.

ولكن الفريق الجنوبي تمكن أقله من انتزاع نقطة التعادل وتجنب الهزيمة الثالثة للموسم بتعويضه تخلفه بهدفين نظيفين دون أن تكون العودة كاملة كي يحقق فوزه الأول بين جماهيره على ميلان منذ أغسطس 2018.

ووجد نابولي نفسه متخلفا في الدقيقة 24 برأسية المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد عرضية من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، ثم وبعد فشله في ترجمة فرصتين لماتيو بوليتانو والبرتغالي ماريو روي، تعقدت مهمة نابولي بتلقيه الهدف الثاني عبر رأسية أخرى من جيرو بعد عرضية من دافيدي كالابريا هذه المرة (31).

وعادت الحياة إلى نابولي في مستهل الشوط الثاني بفضل بوليتانو الذي قلص الفارق بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالهولندي تيجاني رايندرز ثم الفرنسي تيو هرنانديز قبل أن يسدد في الشباك (50).

وانتزعت كتيبة المدرب الفرنسي رودي غارسيا التعادل في الدقيقة 63 بهدف من ركلة حرة رائعة لجاكومو راسبادوري، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى النهاية التي شهدت طرد لاعب نابولي، البرازيلي ناتان في الدقيقة 89 بعد خطأ على لاعب ميلانو، الأرجنتيني لوكا روميرو.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر، فيما بلغ نابولي النقطة 18 بالمركز الرابع بجدول الترتيب.

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