ميلان يقتل أودينيزي في الرمق الأخير

الوكيل الإخباري - خطف ميلان فوزا قاتلا بشق الأنفس من أمام مضيفه أودينيزي، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بملعب داتشيا ارينا، في إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.



سجل أهداف ميلان روبن لوفتوس تشيك (الدقيقة 32)، لوكا يوفيتش (ق 83) ونوا أوكافور (ق 90+3)، فيما أحرز لأودينيزي لازار ساماردزيتش (ق 42) وفلوران توفين (ق 62).



بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب البطولة بفارق 6 نقاط عن المتصدر إنتر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة بالمركز السابع عشر.





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ظلت المباراة هادئة طوال ربع ساعة كاملة، وفي الدقيقة 16، حصل جيرو على تمريرة ذهبية من لياو، توغل على إثرها من الناحية اليسرى وأطلق كرة بالمرمى لكن الحارس أوكوي تألق وحولها لركنية.



عاد جيرو بعد دقيقتين ليهدر فرصة محققة للتسجيل، بعد كرة طولية من بعد منتصف الملعب، قابلها المهاجم الفرنسي بلمسة بسيطة وصلت سهلة لأيدي حارس أودينيزي.



وحصل ميلان على ركلة حرة من جهة اليسار خارج المنطقة، سددها ياسين عدلي بتسديدة مباشرة في المرمى، تمكن أوكولي من إبعادها بأطراف أصابعه لركنية جديدة.



في الدقيقة 31، نجح لوفتوس تشيك في وضع ميلان بالمقدمة، بعد كرة مكررة من الجانب الأيسر، حيث مرر ثيو كرة عرضية أرضية تركها لياو تمر من أمامه لتصل إلى لوفتوس الذي قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.



وتوقفت المباراة بالدقيقة 34 نظرا لشكوى متكررة من الحارس ماينان من عنصرية جماهير أودينيزي خلف مرماه، لتتوقف المباراة ويغادر الحارس أرض الملعب قبل أن يعود بعد دقائق ويستأنف اللعب من جديد.



وعادل أصحاب الأرض النتيجة بالدقيقة 42، عبر ساماردزيتش الذي راوغ كاير مدافع ميلان بشكل رائع، ليطلق تسديدة يسارية من خارج المنطقة وقف ماينان يتابعها وهي تسكن شباكه.



ساماردزيتش عاد بعد ثوان ليهدد مرمى ميلان بتسديدة صاروخية جديدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لماينان إلى خارج الملعب.



في الشوط الثاني استحوذ ميلان على الكرة وحاول التمرير الكثير في وسط ملعب أودينيزي محاولا خلخلة الدفاع الصامد.



ومن كرة وصلت لبوليسيتش بالجناح الأيمن، انطلق كريستيان ومرر عرضية داخل المنطقة ارتقى لها جيرو وقابلها برأسية في المرمى تصدى لها الحارس.



وتألق ماينان وحرم أودينيزي من هدف محقق بالدقيقة 62، بعد كرة استلمها توفين ومررها لبايرو الذي سدد كرة من داخل الستة ياردة أبعدها حارس ميلان.



وعادت الكرة المرتدة من الحارس إلى توفين مجددا ليتوغل ويخطأ ثنائي ميلان ريجنديرز وثيو خطأ مشترك ليحصل توفين على الكرة ويسدد بالزاوية الضيقة مضيفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.



مع اندفاع ميلان للهجوم، سنحت فرص عديدة للهجوم المرتد للاعبي أودينيزي لكن الرعونة في إنهاء الفرص كانت السمة الغالبة.



وحصل ميلان على فرصة خطيرة للتعديل بعد كرة ضربت الدفاع ووصلت لياو بالجناح الأيسر، ليمرر عرضية تمر خطيرة من أمام جيرو داخل الستة ياردة، لكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على لياو.



وفي الدقيقة 83، عادل ميلان النتيجة عبر البديل لوكا يوفيتش، الذي استغل تسديدة جيرو ضربت بقدم بيريز وضربت العارضة لتسقط على الخط ويتابعها يوفيتش برأسية داخل الشباك.



وتألق الحارس أوكوري ومنع هدفا مؤكدا بعد تسديدة مثالية من جيرو، أبعدها الحارس لركنية، لتنفذ الركنية بعرضية داخل المنطقة تمر للزاوية البعيدة وتجد أوكافور الذي استلم الكرة وسددها بالشباك معلنا تقدم ميلان بثالث الأهداف في الوقت القاتل 90+3.



وكاد أودينيزي أن يتعادل بالدقيقة الأخيرة بعدما قابل بايرو ركنية برأسية خطيرة من القائم القريب لمست الشباك العليا للمرمى ومرت خارج الملعب، لينتهي اللقاء بفوز ميلان.

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