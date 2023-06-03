ميلان يكتب رسالة وداع إبراهيموفيتش

الوكيل الإخباري - اقترب نادي ميلان الإيطالي من الإعلان بشكل رسمي عن رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.



وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع الروسونيري بنهاية الموسم في 30 يونيو/حزيران الجاري، حيث سيغادر بعد أن شارك في 4 مباريات فقط هذا الموسم.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان جهز رسالة وداع لزلاتان، رصدتها عدسات الكاميرات لافتات على أرض ملعب سان سيرو، حيث ظهرت عبارة: "مع السلامة زلاتان".



وقال ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، حول مستقبل زلاتان: "هو والنادي سيقرران المستقبل".



يذكر أن إبرا لن يظهر في قائمة الفريق للمباراة الأخيرة بالموسم، والمقرر لها غدا الأحد ضد هيلاس فيرونا، بسبب إصابة في ربلة الساق، حيث ستقام في ملعب سان سيرو (معقل ميلان).

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