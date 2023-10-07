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السبت، 07-10-2023 04:03 م

ميلان يواجه جنوى بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على جنوى، مساء اليوم السبت، في المواجهة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.

مباراة جنوى ضد ميلان تقام في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "لويجي فيراريس"، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويخوض ميلان مواجهة اليوم وهو يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 نقطة خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان المتصدر بفارق الأهداف فقط.

ويأمل الروسونيري في مواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه فريق لاتسيو، بثنائية نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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