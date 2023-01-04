ميلان يواجه ساليرنيتانا بالدوري الايطالي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره ساليرنيتانا في المباراة التي ستقام بينهما في الثانية والنصف ظهراً على ملعب "أريكي" في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للموسم الحالي 2022-2023.



يدخل نادي ميلان المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في لقاءين، وتسجيل 29 هدفاً وتلقي 15 فقط.



بينما يأتي ساليرنيتانا في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في 6 مواجهات وتسجيل 19 هدفاً وتلقي 24.



ويأمل ميلان في استئناف رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي حيث يسعى ستيفانو بيولي الاستفادة من فترة التوقف الماضية بسبب كأس العالم لتصحيح الأوضاع وعدم التنازل عن أي نقطة.

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