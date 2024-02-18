ميلان يواجه مونزا بالدوري الايطالي

الوكيل الإخباري - يواجه فريق ميلان نظيره مونزا الساعة 10:45 مساء اليوم، الأحد، على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.



ويحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 52 نقطة، فيما يأتي مونزا، صاحب الأرض اليوم، في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.



ويدخل ميلان مباراة اليوم بهدف مواصلة الانتصارات في الكالتشيو بعد حسم قمة نابولي الأخيرة بهدف نظيف أحرزه ثيو هيرنانديز على ملعب "سان سيرو".



ويتمسك ميلان بفرصة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم ابتعاده بفارق كبير عن جاره الإنتر متصدر جدول الترتيب.



وكان ميلان قد فاز بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي، في موسم 2021-2022، قبل أن يفشل في الحفاظ عليه الموسم الماضي، حيث توج به فريق نابولي فيما أنهى اللومباردي المسابقة في المركز الرابع.



ويلعب الروسونيري لقاء اليوم بعد الفوز على رين بثلاثية نظيفة الخميس الماضي، في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ووضعه قدمًا في دور الـ 16 من مسابقة اليوروبا ليج.

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