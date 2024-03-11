ميلان يواصل صحوته وينتزع المركز الثاني

الوكيل الإخباري - واصل ميلان صحوته وانتزع المركز الثاني مؤقتا من يوفنتوس بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1-0 الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويدين النادي اللومباردي بفوزه الثاني تواليا في الدوري بعد خسارة وتعادل إلى مهاجمه الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 41 إثر تمريرة من السويسري نواه أوكافور.



واستغل ميلان المعنويات العالية للاعبيه عقب الفوز الكبير على ضيفهم سلافيا براغ التشيكي 4-2 الخميس الماضي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وحققوا الفوز الـ18 في الدوري هذا الموسم فرفعوا رصيد فريقهم إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يستضيف أتالانتا لاحقا.



وأعاد ميلان الذي سيحل ضيفا على سلافيا براغ الخميس المقبل في إياب المسابقة القارية الثانية، الفارق إلى 16 نقطة عن جاره إنتر المتصدر والفائز على مضيفه بولونيا 1-0 أمس السبت.





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