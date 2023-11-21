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الثلاثاء، 21-11-2023 03:57 م

ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري -  رفع الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب نادي لوريان الفرنسي، دعوى قضائية ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على مستحقاته.

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ورحل ميندي عن صفوف السيتي في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده بعدما قرر النادي عدم تجديد العقد على خلفية اتهامه في عدة قضايا أثناء تواجده في إنجلترا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميندي رفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته التي توقف النادي عن دفعها بعد التهم التي تعرض لها الفرنسي.

وأكدت الشبكة أن ميندي طالب في دعوته بالحصول على عدة ملايين إسترليني من السيتي قيمة مستحقاته التي أوقفها النادي عن اللاعب في سبتمبر 2021 بداعي تعرضه لتهم عديدة.

وانتقل ميندي للعب مع مانشستر سيتي في صيف 2017 في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل ما يقرب من 52 مليون جنيه إسترليني بعدما لفت الأنظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.

إلا أن اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا، توقف عن المشاركة مع الفريق وتم تجميده من قبل إدارة السيتيزين في 2021 على خلفية تعرضه لاتهامات بارتكاب 7 جرائم في الفترة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021، والتي تمت تبرئته منها في وقت سابق.

 

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