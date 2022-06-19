نائب رئيس نادي الوحدات يتجاوز الوعكة الصحية

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

بدأ نائب رئيس نادي الوحدات، غصاب خليل، بالتعافي من الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام السابقة والتي أجبرته على دخول المستشفى والخضوع لعملية جراحية .









وخرج غصاب خليل من المشفى، حيث يخضع للراحة في منزله بإنتظار التعافي الكامل، للعودة لمهامه الإدارية، وخصوصا إدارة نشاط كرة الطائرة، حيث توج الفريق مساء السبت بلقب كأس السوبر.





ويعد خليل من الإداريين المخضرمين ويتواجد في الهيئات الإدارية لنادي الوحدات منذ سنوات طويلة، وتسلم العديد من الملفات ومنها الناطق الرسمي للنادي، نائب الرئيس، مدير المركز الإعلامي، بالإضافة لترأسه الكثير من الوفود الرسمية للنادي .

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المصدر : ملاعب