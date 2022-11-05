نابولي ضيفا ثقيلا على أتالانتا للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يخوض نابولي صاحب الصدارة مباراة صعبة أمام مضيفه فريق أتالانتا، في الثامنة مساء اليوم السبت، التى يستضيفها ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.



ويرغب فريق الجنوب الإيطالي صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة، لمواصلة انتصاراته من أجل الحفاظ على صدارة الكالتشيو، قبل التوقف بسبب انطلاق منافسات كأس العالم 2022 فى قطر، فى المقابل يسعى أتالانتا الوصيف برصيد 27 نقطة، لتقليص الفارق مع منافسه.



ويطمح نابولى فى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية فى الكالتشيو، بعد أن وصل إلى 8 مباريات على التوالى، وكان أخرهم على ساسولو برباعية نظيفة.



وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الجورجى خفيشا كفاراتسخيليا، مع نابولى فى مواجهة الليلة أمام أتالانتا، بسبب معاناته من إصابة فى أسفل الظهر، تهدد مشاركته فى اللقاء.



وكان نابولى قد تلقى هزيمته الأولى خلال الموسم الحالى فى مختلف المسابقات، أمام فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 2 - 0، مساء الثلاثاء الماضي، فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، ولكن تلك الهزيمة لم تؤثر على صدارته للمجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة عن الريدز.

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