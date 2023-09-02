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السبت، 02-09-2023 02:49 م

نابولي في مواجهة قوية أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري - يخوض فريق نابولي الإيطالي مواجهة قوية عندما يستضيف لاتسيو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتقام مباراة نابولي ضد لاتسيو، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق لاتسيو في المركز الثامن عشر بدون أي رصيد من النقاط.

وتغلب فريق نابولي، حامل لقب الكالتشيو، مؤخرا على نظيره ساسولو بهدفين دون مقابل، في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الكروي الجاري 2023-24.

وافتتح فريق نابولي موسمه في الدوري الإيطالي، بالفوز على نظيره فروسينوني بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد "بينيتو ستيربي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024.

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