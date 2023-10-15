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الأحد، 15-10-2023 02:55 م

نابولي مهدد بخسارة أوسيمين

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الوكيل الإخباري -  قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو إن "نابولي تعرض لضربة موجعة بعدما أصبح مهدداً بخسارة خدمات لاعبه فيكتور أوسيمين لفترة طويلة".

أكدت الصحيفة أن هداف الدولي الإيطالي عانى من إصابة قوية أثناء مباراة نيجيريا مع السعودية الودية ما أسهم في استبداله وعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وتابعت: "المهاجم النيجيري خضع للفحص بالرنين المغناطيسي وسط شكوك حول إصابته في أوتار الركبة".

وأشارت إلى أنه لم تتحدد خطورة الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب، لافتة إلى أن هذه الإصابة تأتي في توقيت صعب بالنسبة للمدرب رودي غارسيا الذي تحيطه الشكوك حول إمكانية استمراره مع بطل "الكالتشيو" بسبب تردي نتائج الفريق، بينما تم ترشيح المدرب أنطونيو كونتي ليخلفه في تدريب نادي الجنوب.

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