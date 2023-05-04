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الخميس، 04-05-2023 01:37 م

نابولي يتحدى أودينيزي في ليلة التتويج

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ويتأهب نابولي وجماهيره لتتويج مسيرة الفريق الناجحة في هذا الموسم بلقب تاريخي في الدوري الإيطالي، كونها ستكون المرة الأولى التي يحسم فيها نابولي اللقب في القرن الحالي، بعدما فاز بلقبيه السابقين في المسابقة عامي 1987 و1990. 

ويتربع نابولي على عرش قمة ترتيب الدوري الإيطالي والمركز الأول برصيد 79 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 3 لقاءات وتسجيل 68 هدفاً وتلقي 22 هدف، وبفارق 18 نقطة عن لاتسيو الوصيف صاحب المركز الثاني برصيد 61 نقطة قبل 6 جولات على النهاية.


فيما يتواجد أودينيزي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة جمعها من 32 مباراة. 

ويحتاج نابولي إلى نقطة التعادل في مباراته أمام مضيفه أودينيزي في ختام مباريات الجولة 33 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى النقطة 80، ويتوج بطلاً للمسابقة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990.

وستكون المرة الأولى التي يحسم فيها نابولي اللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم، بعدما حسم لقب 1990 في الجولة الأخيرة، وحسم لقب 1987 في الجولة قبل الأخيرة.

 

ملاعب 

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