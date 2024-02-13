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الثلاثاء، 13-02-2024 03:39 م

نابولي يحدد مصير تشافي مع برشلونة

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الوكيل الإخباري -  أكدت مصادر صحافية إسبانية، أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، قد يتعرض لصدمة محرجة (الإقالة من منصبه)، رغم إعلانه الرحيل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وسقط برشلونة مجددا، بالتعادل على ملعبه لويس كومبانيس مع غرناطة بنتيجة (3-3)، الأحد الفائت، ضمن مباريات الجولة 24 لليغا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد تتم إقالة تشافي من تدريب برشلونة، حال توديع دوري أبطال أوروبا على يد نابولي.

ويحل برشلونة ضيفا على نابولي، يوم 21 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة العودة يوم 12 من شهر مارس المقبل.

وكان المدرب الملقب بالمايسترو، بادر بالكشف عن نواياه في الرحيل بمجرد انتهاء الموسم الحالي في حديثه مع الصحفيين، عقب الهزيمة المذلة على يد فياريال 3-5  في الملعب "الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري الإسباني، والتي جاءت بعد أيام قليلة من توديع كأس ملك إسبانيا، بهزيمة أخرى محرجة أمام بلباو بنتيجة 4-2 في الدور ربع النهائي، وقبلها انحنى أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية برباعية أخرى مقابل هدف يتيم.

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد مدربا صاحب مكانة كبيرة، وإن إمكن فاز من قبل بدوري أبطال أوروبا.

 

وأضافت الصحيفة: "كان حلم لابورتا دائما هو يورغن كلوب، وستحاول الإدارة الجلوس معه لمحاولة إقناعه، خاصة أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري".


وتابعت سبورت: "الخيار الآخر هو توماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، الذي كان خيارا مستحيلا قبل عدة أسابيع".


وبينت: "لكن برشلونة بات يشعر بأنه يمكن التعاقد معه، خاصة أنه يعيش الكثير من الأزمات مع النادي البافاري".


وأشار التقرير إلى أن توخيل يميل دائما إلى العمل في الليغا، وإذا بذلت إدارة برشلونة جهدها وعرضت مشروعا جيدا على المدرب الألماني، فمن المؤكد أنه سيقدر ذلك.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة يريد إنهاء قرار خليفة تشافي على الأكثر في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، من أجل أن يتخذ المدرب الجديد قرارات معقدة للغاية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

 

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