نابولي يستضيف ساليرنيتانا لحسم التتويج

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق نابولي نظيره ساليرنيتانا اليوم، الأحد في تمام الساعة الرابعة عصر، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإيطالي 2022 – 2023.



ويحتاج فريق نابولي للفوز في المباراة ضد ساليرنيتانا لحسم تتويجه رسميًا بلقب بطولة الدوري الإيطالي، حيث يعتلي الصدارة برصيد 78 نقطة، فيما يحتل فريق ساليرنيتانا المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.





وواصل نابولي سيطرته على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد انتهاء الجولة 31 من بطولة الكالتشيو ليقترب خطوة أخرى من الفوز باللقب الغائب من عشرات السنين.



وينتظر لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي إسعاد الجماهير باللقب الثالث، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990، عندما كان "سيري أ" يُعدّ أقوى دوري في العالم.



وعند تتويج نابولي بالدوري الإيطالي، ستكون المرة الأولى منذ 22 سنة التي يحرز اللقب فيها فريق من خارج الثلاثة الكبار، يوفنتوس وإنتر وميلان، وذلك منذ تتويج روما في 2001.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة