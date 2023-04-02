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الأحد، 02-04-2023 12:54 م

نابولي يستضيف ميلان في قمة الجولة الـ28 بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق نابولي نظيره ميلان في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في قمة الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

يعتلي فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة عن لاتسيو الوصيف برصيد 52 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان ثالثًا برصيد 50 نقطة ثم ميلان في المركز الرابع بجدول مسابقة الكالتشيو وفي رصيده 48 نقطة.

يبحث فريق نابولي عن مواصلة الانتصارات الليلة أمام ميلان بقمة الدوري الإيطالي، من أجل تعزيز الصدارة والإقتراب أكثر من حلم جماهيره نحو اللقب الثالث في التاريخ من المسابقة.


وكان نابولي قد حصد لقب الدوري الإيطالي مرتين في تاريخه بقيادة الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا موسمي 1987 و1990.

يقدم فريق نابولي موسمًا تاريخيًا بالدوري الإيطالي، تحت قيادة مدربه المخضرم لوتشيانو سباليتي الذي يقترب من صناعة المجد مع نادي الجنوب بحسم لقب الكالتشيو.

فاز فريق نابولي في 11 مباراة وخسر لقاء وحيد من أخر 12 جولة ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.


على الجانب الأخر، يلعب ميلان مباراة اليوم أمام نابولي، بهدف تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم نحو الوصافة.

لم يعرف فريق ميلان حامل اللقب طعم الإنتصارات خلال أخر جولات ببطولة الدوري الإيطالي، حيث خسر امام فيورنتينا 2-1 ثم تعادل مع ساليرنتيانا 1-1 وسقط امام أودينيزي 1-3 على الترتيب.

وتذاع مباراة نابولي ضد ميلان في الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي على قناة AD SPORTS Premium 1.


ومن المقرر أن يصطدم فريق نابولي بنظيره ميلان يوم 12 إبريل المقبل، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا علي ملعب "سان سيرو"، فيما تقام مباراة الإياب يوم 18 إبريل على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

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