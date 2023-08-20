نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على فروسينوني

الوكيل الإخباري - استهل فريق نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، بفوزه على مضيفه فروسينوني 3-1 السبت في الجولة الأولى من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف نظيف.



وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي 2-1، حيث بدأ فروسينوني بالتسجيل عن طريق عبدو هروي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، عبر ركلة جزاء.



لكن نابولي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24 عن طريق ماتيو بوليتانو، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني، تمكن أوسيمين من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 79.



وبذلك حصد نابولي أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل فروسينوني من دون رصيد.



يذكر أن نابولي توج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى في آخر 33 عاما.



وفي المباراة الثانية، فاز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف نظيف سجله فيدريكو بونازولي في الدقيقة 75

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