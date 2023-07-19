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الأربعاء، 19-07-2023 02:28 م

نابولي يسرع تحركاته لتحصين أوسيمين

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الوكيل الإخباري - تحرك نادي نابولي لتحصين لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يتمتع باهتمام متزايد من كبار أوروبا.

وحصل فيكتور أوسيمين على مجموعة عروض من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، يريد الاحتفاظ بخدمات أوسيمين.

وأضافت "دي لورينتيس لا يريد بيع أوسيمين هذا الصيف، وبدأ محادثات مع كاليندا وكيل اللاعب، من أجل تجديد عقده".

وتابعت "رئيس نابولي يعقد مهمة الأندية الراغبة في ضم أوسيمين، حيث طلب 200 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب هذا الصيف".

وأوضحت الصحيفة "نابولي عرض على أوسيمين، الحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي صافي، مع شرط جزائي بقيمة 100 إلى 130 مليون يورو".

وأتمت "المفاوضات بدأت بالفعل بين نابولي وأوسيمين، وتسير بشكل جيد بين الطرفين".

ويرتبط فيكتور أوسيمين بعقد مع نابولي حتى صيف عام 2025.

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