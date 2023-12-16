السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي فرنسي يقاتلون بغزة

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى

حزب الإتحاد الوطني ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

الامن العام : شخص يقتل صاحب محل تجاري بعمان وسيدة في عين الباشا

القسام : هذا ما فعلناه بجيش العدو قبل قليل - بيان

ختام ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

اجتماع عاجل في قطر وقرارات هامة بشأن غزة

الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة سبعة أيام

الاحتلال يشن غارات مدفعية وجوية على الشجاعية والزيتون شرقي غزة

الفايز ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

عاجل

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى

السبت، 16-12-2023 04:44 م

نابولي يقابل كالياري بالدوري الإيطالي

1220231616922539197021


الوكيل الإخباري -  يخوض فريق نابولي الإيطالي مواجهة سهلة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه كالياري،الساعة الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل نابولي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة فقط من إجمالي 15 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويبحث فريق الجنوب عن استعادة الانتصارات في الكالتشيو بعدما خسر مؤخراً أمام يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، وقادها الحكم الدولي دانييلي اورساتو.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220231616949620027510

سرقة منزل نجم إسبانيول بعد حبس والدته

12202316153010698360696

مدرب الهلال يقترب من رقم تاريخي

12202316151648816596805

كلوب يذكر تن هاغ بالسباعية

12202316134448974248731

جوارديولا: نجاح السيتي لا يعتمد على المال

12202316131849774595252

نبأ سار لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

12202316112518408204937

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة العمل في منتخب مصر

أخبار متعلقة
12202316103920666172517

أليجري يشيد بالتحكيم رغم تعثر يوفنتوس

11202320133511704408885

غرفة ملابس إسبانيا تتحول إلى جنازة

112023208188156332362

البطولة الختامية.. دجوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في إنجاز قياسي

1120232074343279941285

الاتحاد الإسباني: إصابة جافي خطيرة

1120232073340326099618

منتخب الجزائر يعود بفوز ثمين من موزمبيق

11202319145720940960899

باريس يفقد نجمه لنهاية 2023