الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بقذيفتي "تاندوم".. كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة

قصف إسرائيلي بمحيط بلدات رب ثلاثين ومركبا وحولا جنوبي لبنان

الداخلية بغزة: 14 شهيدا إثر استهداف الاحتلال أبراج الصالحي بالنصيرات

قيادي في حماس يعلق على اقتحام الاحتلال مستشفيات غزة

مسؤول إسرائيلي: لم نكن نعتقد أننا سنعثر على مختطفين بمستشفى الشفاء

تطورات عسكرية على حدود لبنان

كتائب القسام: قصف عسقلان برشقة صاروخية

الجيش المصري يعلن الاستعداد لحدث عسكري ضخم

"القسام" تعلن عن استهداف ناقلة جند وتجمع للعدو

الكرملين تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام "المحكمة الجنائية الدولية"

عاجل

تفاصيل عملية اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

الأربعاء، 15-11-2023 02:28 م

نابولي يقيل مدربه غارسيا ويعلن عن بديله

1120231571927451678908


الوكيل الإخباري - أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مدربه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج يوم الثلاثاء، وعين بدلا منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب النادي على منصة "إكس": "ماتزاري هو المدرب الجديد لنابولي.. مرحبا بعودتك والتر".

وبعد قدوم غارسيا في يوليو الماضي خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد إحراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهنا بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد الماضي على أرضه أمام إمبولي المهدد بالهبوط.

وكانت هذه الخسارة هي الرابعة لنابولي على أرضه في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأسهم ماتزاري البالغ عمره 62 عاما في فترته الأولى (بين 2009 و2013) مع نابولي بصعوده إلى دوري النخبة في موسمه الأول آنذاك، قبل أن يستمر معه لثلاثة مواسم إضافية.

ثم قاد (ماتزاري) نابولي إلى إحراز لقب كأس إيطاليا عام 2012، بعدما تغلب في النهائي على يوفنتوس بطل الدوري في حينها والذي كان لا يقهر، ليمنح الفريق لقبه الأول منذ قرابة العقدين من الزمن.

وغادر ماتزاري أروقة نابولي في مايو 2013، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي في فريق ضم آنذاك أمثال الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي، السلوفاكي ماريك هامشيك والأوروغوياني إدينسون كافاني.

وتولى ماتزاري بعدها تدريب إنتر لفترة قصيرة لكنه أقيل من منصبه في نوفمبر 2013، وشهدت مسيرته منذ ذلك الحين تراجعا حادا، حيث خاض تجارب متفاوتة مع كل من واتفورد الإنجليزي، تورينو وكالياري.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202315111341492158609 (1)

لاعب برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

1120231592945368738444

هل طلب حارس الأهلي الرحيل؟

1120231592753358418535

مدرب سيراليون: لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح

1120231591522568605352

مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

1120231585817102020423

بايرن ميونخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

1120231581957610257532

حقيقة دعوة النصر السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة
1020231793853447986314

يوفنتوس يفقد دانيلو 20 يوماً

1020231791310408952916

فان دايك ينعش آمال هولندا بهدف قاتل في شباك اليونان

102023179176294990313

فيتوريا: لولا طرد محمد هاني لفازت مصر على الجزائر

1020231791017783113906

تصرف غريب لبلماضي مع ابن رحمة في لقاء الجزائر ومصر (فيديو)

102023179827542113728

إلغاء مباراة بلجيكا والسويد بعد مقتل مشجعين في هجوم إرهابي

1020231791716825847903

منتخب مصر بعشرة لاعبين يتعادل مع الجزائر