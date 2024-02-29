نابولي يكتسح ساسولو بالدوري الايطالي

الوكيل الإخباري - عاد نابولي لدرب الانتصارات في "السيري آ"، بعد أن قلب تأخره خارج قواعده أمام ساسولو بهدف، إلى فوز عريض 6-1، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 21 من الدوري الإيطالي.



على ملعب تريكولوري، تقدم أصحاب الأرض أولاً في النتيجة منذ الدقيقة 19، بتوقيع لاعب الوسط الصربي يوروش راتشيتش.



وجاء الرد قاسياً من فريق الجنوب بثلاثة أهداف، كان بطلها النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 31 و41، بينما سجل المدافع الألباني أمير رحماني هدف "بداية الريمونتادا" في الدقيقة 29.



وفي الشوط الثاني، واصل أوسيمين مسلسل التألق بالهدف الشخصي الثالث "هاتريك"، والرابع لبطل إيطاليا بعد دقيقتين من بداية الشوط، ليرفع رصيده في الدوري إلى 11 هدفاً، ثم جاء الدور على النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي تكفل بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و76.



وبهذا الانتصار العريض، يستعيد "الآتزوري" طعم الانتصارات بعد خسارة وتعادلين، وهو الفوز الثاني له في آخر 5 جولات.



ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 40 نقطة يأتي بها تاسعاً، بينما واصل ساسولو مسلسل نزيف النقاط للجولة السابعة توالياً، بخسارة هي الثالثة توالياً، الـ16 هذا الموسم، الرابعة في آخر 5 مباريات.



وكان الفوز الأخير الذي تذوقه ساسولو في الجولة 19 بهدف على فيورنتينا بداية هذا العام.



وتجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة يظل بها قابعاً في منطقة الخطر.

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