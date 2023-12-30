نابولي يواصل نزيف النقاط بتعثر جديد أمام مونزا

الوكيل الإخباري - فشل نابولي حامل اللقب في استعادة نغمة الانتصارات وتعثر أمام ضيفه مونزا بتعادله معه سلبا الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويأتي هذا التعادل لنابولي بعد خسارتين، الأولى أمام فروزينوني 0-4 أقصي بموجبها من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا، والثانية أمام روما 0-2 ضمن منافسات المرحلة الماضية من الدوري.



وبقي نابولي في المركز السابع بـ28 نقطة مؤقتا، فيما حصل مونزا على نقطته الـ22 في المركز الـ11.



ويلعب نابولي مباراته المقبلة مع تورينو العاشر، فيما يلتقي مونزا مع فروزينوني الـ14.

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وفي مباراة ثانية تغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو 1-0.



وسجل لوكا رانييري هدف الفوز في الدقيقة 83.



وصعد فيورنتينا إلى المركز الرابع مؤقتا بـ33 نقطة، علما بأنه سيلعب مع ساسوولو في المرحلة المقبلة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 24 نقطة.

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