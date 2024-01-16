ناجلسمان يتجاهل ميسي في ذا بيست

الوكيل الإخباري - غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اختيارات جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الفيفا، والتي توج بها البرغوث، أمس الإثنين.



ووضع ناجلسمان، في المركز الأول، الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، واختار الدولي الألماني إلكاي جوندوجان في المركز الثاني ومن ثم إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.



أما جوندوجان قائد ألمانيا، فاختار زميله السابق في السيتي هالاند في المركز الأول، ووضع ميسي في المرتبة الثانية، بينما اختار رودري في المركز الثالث.



وتوج ميسي بجائزة "ذا بيست" للمرة الثالثة في مسيرته، متفوقا على الثنائي هالاند، ومبابي، ليصبح أكثر المتوجين بالجائزة متفوقا على كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.



يذكر أن ميسي، حصد أيضا جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، خلال أكتوبر/تشرين الماضي.

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