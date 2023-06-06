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الثلاثاء، 06-06-2023 04:33 م

ناجلسمان يضع قدمه الأولى في باريس

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الوكيل الإخباري - اقترب نادي باريس سان جيرمان كثيرا من التعاقد مع المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، لقيادة الفريق الفرنسي في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ناجلسمان سيصل باريس خلال 24 ساعة، لاستكمال المفاوضات مع مسئولي النادي.

وأضافت أن المدرب الألماني سيتواجد في العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء، بعدما قرر ملاك النادي في قطر، أنه المرشح الأنسب لقيادة البي إس جي.

ونوهت أن جوليان ناجلسمان سيعيد التواصل مجددا مع النجم الفرنسي تييري هنري، لإقناعه بالانضمام للجهاز الفني للفريق الباريسي.

وأكدت "ليكيب" أيضا ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان"، أن المدرب الحالي كريستوف جالتيه، تم إبلاغه بقرار الإقالة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل عام على انتهاء تعاقده مع باريس.

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