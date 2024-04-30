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الثلاثاء، 30-04-2024 03:12 م

نادال ومدفيديف يصعدان إلى ثمن نهائي دورة مدريد

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الوكيل الإخباري - بلغ المخضرم الإسباني رافائيل نادال والروسي دانييل مدفيديف الدور ثمن النهائي لدورة مدريد للتنس، بعد فوز الأول على الأرجنتيني بيدرو كاتشين والثاني على الأمريكي سيباستيان كوردا.

وعانى نادال البالغ من العمر 38 عاما الأمرين لتخطي عقبة ماتشين اثنين حيث احتاج إلى ثلاث ساعات ودقيقتين للتغلب عليه بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-1 و6-7 و6-3.

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وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها "الماتادور" الاسباني المتوج بـ22 لقبا كبيرا، في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية منذ بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2022 التي ودعها من ثمن النهائي على يد الأمريكي فرانسيس تيافوي.

ويلتقي نادال في الدور ثمن النهائي مع التشيكي ييري ليهيتشكا الفائز على البرازيلي ثياغو مونتيرو 6-4 و7-6.

وبلغ الدور ذاته مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، بتغلبه على الأمريكي سيباستيان كوردا، بمجموعتين لواحدة وبواقع 5-7 و7-6 و6-3.

ويلعب مدفيديف في الدور المقبل مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الفائز على الأمريكي بن شيلتون 3-6 و7-6 و6-4.

كما تأهل النرويجي كاسبر رود بفوزه على البريطاني كامرون نوري 6-2 و6-4، وضرب موعدا مع الكندي فيليكس أوجيه_ألياسيم الذي استفاد من انسحاب منافسه التشيكي ياكوب منشيك بسبب الإصابة.

 

 

ملاعب

 




 

 


 

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