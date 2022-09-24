نادال يبكي في وداع فيدرر .. صور

الوكيل الإخباري - انهمرت دموع النجم الإسباني رافائيل نادال، في وداع النجم السويسري روجر فيدرر، بعد خوضه المباراة الأخيرة في مسيرته الاحترافية.



وعقب خوض فيدرر مباراته الأخيرة في مسيرته، والذي خسره في الزوجي رفقة نادال في كأس ليفر، أمام الثنائي جاك سوك وفرانسيس تيافو، بكي النجم السويسري أثناء تحية الجماهير.



ومع بكاء فيدرر، بكى نادال هو الآخر، وسط التصفيق الحار الذي تلقاه روجر من الجماهير الحاضرة بأرض الملعب.



يذكر أن فيدرر أعلن أنه سيعتزل عقب مشاركته في كأس ليفر، وأن مباراته رفقة نادال في الزوجي ستكون الأخيرة له في مسيرته الاحترافية.

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