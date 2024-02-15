الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في لبنان

التعاون الإسلامي تدين هدم المنازل في القدس المحتلة

اليونيفيل: استهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب

الملك يوجه رسالة الى المتقاعدين العسكريين

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخا ووجهاء من سحاب وشباب من العقبة

وزير الأوقاف: لا نتوقع أي عوائق أمام حجاج عرب 48 العام الحالي

كلفة الحج المميز للعام الحالي بين 4700 و7 آلاف دينار

"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

وزير الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج السبت المقبل ولمدة أسبوع

الاحتلال يعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الخميس، 15-02-2024 03:06 م

نادال ينسحب من بطولة قطر

220241511920918617192


الوكيل الإخباري - أعلن رافائيل نادال، انسحابه من منافسات بطولة قطر للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل، لعدم الجاهزية.

وقال نادال عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت أحب اللعب في الدوحة، حيث حظيت بالدعم الهائل والدائم من البطولة والجماهير القطرية الرائعة".

وأضاف: "لسوء الحظ لست جاهزا للمنافسة، ولن أتمكن من القدوم إلى الدوحة حيث أردت التواجد واللعب مرة أخرى، بعد ذلك الانتصار الذي لا ينسى في 2014".

وأتم: "سأركز على مواصلة العمل للاستعداد للمباراة الاستعراضية في لاس فيجاس وبطولة إنديان ويلز المذهلة".

يذكر أن نادال شارك في 3 مباريات في بطولة برزبين في بداية العام، قبل أن يقرر الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة.

وألمح نادال في وقت سابق إلى أن هذا العام قد يكون الأخير في مسيرته، وذلك بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب طوال العام الماضي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202415153255499171245

مانشستر سيتي مهدد بالطرد من دوري أبطال أوروبا

2202415125043268089821

السعودية تستضيف بطولة العالم لكرة الطاولة

2202415121839460683262 (1)

ريال مدريد يكافئ لونين بقرار جديد

2202415115842793127277 (1)

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح للمباريات

2202415113430748013944

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2202415113334809592020

اختيار الحكم الصيني ما نينغ لإدارة بطولة كأس العالم 2026