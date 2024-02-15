نادال ينسحب من بطولة قطر

الوكيل الإخباري - أعلن رافائيل نادال، انسحابه من منافسات بطولة قطر للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل، لعدم الجاهزية.



وقال نادال عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت أحب اللعب في الدوحة، حيث حظيت بالدعم الهائل والدائم من البطولة والجماهير القطرية الرائعة".



وأضاف: "لسوء الحظ لست جاهزا للمنافسة، ولن أتمكن من القدوم إلى الدوحة حيث أردت التواجد واللعب مرة أخرى، بعد ذلك الانتصار الذي لا ينسى في 2014".



وأتم: "سأركز على مواصلة العمل للاستعداد للمباراة الاستعراضية في لاس فيجاس وبطولة إنديان ويلز المذهلة".



يذكر أن نادال شارك في 3 مباريات في بطولة برزبين في بداية العام، قبل أن يقرر الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة.



وألمح نادال في وقت سابق إلى أن هذا العام قد يكون الأخير في مسيرته، وذلك بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب طوال العام الماضي.

اضافة اعلان

ملاعب