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الإثنين، 16-10-2023 04:12 م

نادي الأخدود يسعى للإستئناف على قرار لجنة الانضباط

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الوكيل الإخباري -  كشفت مصادر عن رغبة نادي الأخدود في الاستئناف على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن مشاركة علي البليهي لاعب نادي الهلال في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

وبحسب برنامج «الديوانية»، فإن نادي الأخدود ينوي الوصول إلى أعلى مراحل التقاضي في هذه القضية، بالإضافة إلى أنه طلب أسباب حيثيات القرار المرفوض من قبل لجنة الانضباط.

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ولفت إلى أن الأخدود سيقدم استئناف حول هذه القضية، وأن النادي مازال يبحث عن التقارير التي يستند عليها والتي تؤكد صحة موقفهم.

ويُذكر أن نادي الأخدود قدم احتجاجاً بشأن عدم أهلية مشاركة البليهي في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، وذلك لتراكم البطاقة الصفراء على اللاعب.

 

ملاعب

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