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السبت، 07-05-2022 02:43 م

نادي الاتحاد يعلن عن التعاقد مع نجمتي منتخب النشميات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع نجمتي المنتخب الوطني أنفال الصوفي والعنود غازي لتمثيل الفريق في منافسات النسخة القادمة من دوري المحترفات.اضافة اعلان



 
وتعد أنفال الصوفي من أهم اللاعبات على المستوى المحلي وتستطيع أن تشغل جميع مراكز الملعب الدفاعية والهجومية، ومثلت أندية الإستقلال والقادسية وفريق " 6 يارد" بدوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي والذي شهد صعود الفريق وتغيير اسمه للاتحاد، كما مثلت المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل وأهمها كأس اسيا .

بدورها تجيد العنود اللعب في أغلب المراكز الدفاعية وخاضت العديد من التجارب الدولية وأهمها في كأس العالم للشابات 2016، علما أن مسيرتها المحلية كانت رفقة نادي عمان وتوجت معه مؤخرا بلقب دوري أبطال اسيا، قبل أن يقرر تعليق النشاط النسوي . 


وكشف نادي الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن بقية الصفقات تباعا، حيث يسعى الفريق لتسجيل مشاركة مميزة في ظهوره التاريخي الأول بدوري المحترفات .

 




 

 


 

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