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السبت، 11-06-2022 12:48 م

نادي الاتحاد يواصل اتمام الصفقات الكبيرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الاتحاد عن اتمام صفقة ضم لاعبة المنتخب الوطني إيناس جماعين ، لتنضم لكوكبة النجمات اللواتي وقعن للفريق بعد إتمام التعاقد مع شيرين الشلبي، نتلي السعيد ،ماسة زيادة، لينا الصاحب، تسنيم إسليم،تسنيم أبو الرب، لانا فراس لين البطوش، أنفال الصوفي والعنود غازي لتمثيل الفريق في منافسات النسخة القادمة من دوري المحترفات.


 
وتعد الجماعين من أهم الصفقات بالموسم الجديد، حيث تمتلك لاعبة الوسط موهبة وخبرات كبيرة رغم صغر عمرها، وسبق لها أن توجت بلقب الدوري والبطولة الآسيوية رفقة عمان، قبل الإحتراف بالدوري التركي، لتشكل رفقة لانا فراس، تسنيم اسليم، وأبو الرب، نتلي السعيد والصاحب وزيادة، خط وسط مميز للفريق.

 
كما تعد لانا فراس الصفقة هامة للفريق، وتعد من أهم اللاعبات اللواتي حققن الكثير من الألقاب رفقة فريقي عمان وشباب الأردن، وتعد ألقاب غرب اسيا ودوري أبطال اسيا أهم إنجازاتها، علما أن موقع ملاعب قد علم عن اتمام الفريق التعاقد مع مدافعة من العيار الثقيل، بإنتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.


وبالإضافة للانا فراس، ستشكل صفقة البطوش إضافة قوية للفريق، حيث تعد من أبرز لاعبات الأطراف والهجوم بالأردن ومثلت جميع المنتخبات الوطنية، وخاضت منافسات كأس العالم للشابات، كما توجت بكأس العرب، فيما حصدت الكثير من الألقاب المحلية وبطولة دوري أبطال اسيا مع فريق عمان .
 
 
كما أن أنفال الصوفي من أهم اللاعبات على المستوى المحلي وتستطيع أن تشغل جميع مراكز الملعب الدفاعية والهجومية، ومثلت أندية الإستقلال والقادسية وفريق " 6 يارد" بدوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي والذي شهد صعود الفريق وتغيير اسمه للاتحاد، كما مثلت المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل وأهمها كأس اسيا .

بدورها تجيد العنود غازي اللعب في أغلب المراكز الدفاعية وخاضت العديد من التجارب الدولية وأهمها في كأس العالم للشابات 2016، علما أن مسيرتها المحلية كانت رفقة نادي عمان وتوجت معه مؤخرا بلقب دوري أبطال اسيا، قبل أن يقرر تعليق النشاط النسوي، حيث ستشكل ثقلا دفاعيا كبيرا للفريق أمام حارسة المرمى شيرين الشلبي .


وكشف نادي الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن بقية الصفقات تباعا، حيث يسعى الفريق لتسجيل مشاركة مميزة في ظهوره التاريخي الأول بدوري المحترفات .

اضافة اعلان

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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