نادي الجبيهة ،، حلم كبير نحو دوري المحترفين ورسالة لعدنان حمد

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قال مدير فريق الجبيهة لكرة القدم صهيب محمود أن منظومة الفريق تشهد عملا احترافيا حقيقيا بمنافسات الدرجة الثالثة لهذا الموسم، بقيادة المدير الفني موسى شتيان، وبدعم مدير النشاط والذي وصفه بالداعم الحقيقي سلطان فوزي.













وأكد صهيب محمود في حديث لموقع ملاعب أن الفريق تعاقد مع 15 لاعب من خارج النادي هذا الموسم، ويطمح للوصول بالسنوات القادمة لدوري المحترفين، مؤكدا تواجد العديد من المواهب المميزة أمثال حارس المرمى عبدالله مبيضين، ليث جلال، وسيم جرادات وعبدالله العبيدي .





وطالب مدير الفريق، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول العراقي عدنان حمد وفريقي الفيصلي والوحدات بمتابعة الجبيهة لما يملكه من مواهب قادرة على تمثيل المنتخب الوطني وأندية المحترفين، والأمر ذاته ينطبق على العديد من الأسماء المتواجدة بدوري الدرجة الثالثة.

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المصدر : ملاعب