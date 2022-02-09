نادي الرمثا يعلن عن اتفاقية استثمارية استثنائية (صور وفيديو)

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية



أعلن نادي الرمثا ومجموعة "رويال موون"، عن اتفاقية شراكة استراتيجية استثنائية على مستوى الأندية المحلية، وفي عدة مجالات التي ستخدم بطل النسخة السابقة من دوري المحترفين.

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وأقيم حفل إعلان كبير لإعلان وتوقيع الاتفاقية في أحد فنادق العاصمة عمان وبحضور إدارة النادي والشركة ولاعبي الرمثا والعديد من الشخصيات المهمة.





وتتضمن الاتفاقية إقامة منتجع سياحي متكامل على أرض يملكها النادي وتبلغ مساحتها 29 دونما، بالإضافة للاستثمار بشعار النادي من خلال فتح سلسلة متاجر لتسويق المنتجات الخاصة بغزلان الشمال .