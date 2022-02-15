نادي السلط يدعو المواهب الصغيرة للاختبار

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشافي خبر سعيد لعشاق نادي السلط من فئات الشباب الراغبة بتمثيله، أعلن الرهيب عن مواعيد لاختبارات المواهب واختيار الوجوه القادرة على الانضمام لفرق الفئات العمرية .وستكون الإختبارات لفئة مواليد عام 2005 وحتى 2008، على أن تقام يوم الخميس المقبل ملاعب حدائق الحسين من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 3:30 عصرا، ويوم الأحد المقبل على الملعب ذاته ومن الساعة11:30 ظهرا وحتى الساعة 1:00 ظهرا .ويعد السلط من الأندية الطامحة لاستغلال جماهيريتها الواسعة لتكوين قاعدة مميزة من الفئات العمرية على الصعيد المحلي لتقديم المواهب الشابة للفريق الأول الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة .